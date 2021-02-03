Bir dönem ekranlarda fırtınalar estiren Tardu Flordun'un son hali şoke etti!

Ünlü oyuncu Tardu Flordun'un yeni halini görenler, tanımakta güçlük çekiyor. Oyuncudaki değişikliğin sebebinin estetik operasyon olduğu ortaya çıktı. Tardu Flordun, göz altı torbalarını aldırdı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Tardu Flordun'nun yeni projesi öncesi küçük bir operasyon geçirdiği öğrenildi.