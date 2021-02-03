Bir dönem ekranlarda fırtınalar estiren Tardu Flordun'un son hali şoke etti!
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Bir dönem ekranlarda fırtınalar estiren Tardu Flordun'un son hali şoke etti!

03.02.2021 11:46 | Son Güncelleme: 03.02.2021 11:51
Bir dönem ekranlarda fırtınalar estiren Tardu Flordun'un son hali şoke etti!

Ünlü oyuncu Tardu Flordun'un yeni halini görenler, tanımakta güçlük çekiyor. Oyuncudaki değişikliğin sebebinin estetik operasyon olduğu ortaya çıktı. Tardu Flordun, göz altı torbalarını aldırdı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Tardu Flordun'nun yeni projesi öncesi küçük bir operasyon geçirdiği öğrenildi.

Günaydın'dan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; Göz altı torbalarını aldıran Tardu Flordun'un operasyon sonrası hali şaşırttı.

Kaynak: Snob Magazin

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