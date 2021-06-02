Bir diziyle hayatı değişti! İşte İlker Kaleli'nin dönüm noktası
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Bir diziyle hayatı değişti! İşte İlker Kaleli'nin dönüm noktası

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan videoda Poyraz Karayel dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan ve şimdilerde şarkıcı Sıla Gençoğlu ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen İlker Kaleli'nin hayatındaki en büyük dönüm noktası anlatıldı.

Kayıp Şehir, Dip, Kayıp, Poyraz Karayel ve Öğretmen gibi dizilerdeki rolüyle adından söz ettiren İlker Kaleli aslında kimdir? Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan videoda, Kaleli'nin meslek hayatı, hayatındaki dönem noktası, ailesi ve özel hayatıyla ilgili tüm bilinmeyenler anlatıldı.

Oyunculuğa ve müziğe büyük bir ilgisi olan Kaleli'nin hayatı bir gecede verdiği kararla Haluk Bilginer'in de eğitim aldığı LAMDA'ya gitmesiyle bambaşka bir hal alıyor.

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Bir diziyle hayatı değişti! İşte İlker Kaleli'nin dönüm noktası
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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