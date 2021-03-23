Bir Dileğim Var Derneğinden Özel Öğrencilere Özel Sınıflar

Oyuncu Alper Türedi'nin lösemi tedavisi gören kızının ölümü sonrası kurduğu 'Bir Dileğim Var Derneği' Dursunbey'de 3 özel eğitim sınıfını baştan aşağı yeniledi.

Kanser tedavisi gören çocukların dileklerini yerine getirmek için kurulan ve kurulduğu günden bu yana binlerce çocuğu hayalleri ile buluşturan, 'Bir Dileğim var Derneği' şehir şehir dolaşarak hayalleri gerçekleştirmeye devam ediyor. 2014 yılında kanserle mücadele eden çocukların hayallerini ve dileklerini gerçekleştirmek amacı ile kurulan dernek, gelen destekler sonrası özel öğrencilere de yardım etmeye başladı.

Bir çok dizide rol alan ünlü oyuncu Alper Türedi'nin kurduğu dernek, Balıkesir'in Dursunbey İlçesinde bulunan Neziha Bal ilkokulundaki 3 özel eğitim sınıfını baştan aşağı yeniledi. Engelli öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim alması için her ayrıntının düşünüldüğü tadilat çalışmasında, özel eğitim setleri de okula hediye edildi. Türkiye genelinde yüzlerce özel eğitim sınıfı oluşturduklarını ifade eden oyuncu Alper Türedi; "Bu özel sınıfları Bir Dileğim Var Derneği olarak özel çocuklarımızın iyi günlerde neşeli günlerde, sağlıklı günlerde kullanmalarını temenni ediyoruz" dedi.

Dursunbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Gökdemir ise "İlçemize kadar gelerek Neziha Bal İlkokulunda donanım malzemesi ihtiyaçlarını baştan sona tamamlayan, Bir Dileğim Var Derneğine ve Alper Türedi'ye teşekkür ediyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı