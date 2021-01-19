Bir Denizaltı Hikayesi dizisine yeni oyuncu! Bir Denizaltı Hikayesi konusu, oyuncuları kimler? Bir Denizaltı Hikayesi ne zaman başlayacak?
Başrollünde Özge Özpirinçci ve Kıvanç Tatlıtuğ'un rol alacağı Bir Denizaltı Hikayesi dizisine yeni oyuncu! Bir Denizaltı Hikayesi konusu, oyuncuları kimler? Bir Denizaltı Hikayesi ne zaman başlayacak?
Merakla beklenen, Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizisi Bir Denizaltı Hikayesi dizisine yeni oyuncu! Bir Denizaltı Hikayesi konusu, oyuncuları kimler? Bir Denizaltı Hikayesi ne zaman başlayacak?
BİR DENİZALTI HİKAYESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yavaş yavaş şekillenmeye başlayan dizinin 30 Ocak'ta sete çıkması planlanıyor. Oyuncu kadrosu netleşmeye başlanan ve merakla beklenen dizinin 2021 yılı içerisinde yayınlanması bekleniyor.
BİR DENİZALTI HİKAYESİ KONUSU NEDİR?
Dizi, güneş ışınlarının insanları öldürmesiyle başlayan bir kaos ortamını konu alacak. Dünyayı vuran bir doğa felaketinin sonucunda, Arman ve bilim ekibinin hayatta kalmak için bir askeri denizaltısına binmesi gerekir. Denizaltında hayatta kalmayı konu olacak dizi merakla bekleniyor.
BİR DENİZALTI HİKAYESİ OYUNCULARI
Bir Denizaltı Hikayesi dizisinde başrol oyuncuları belli oldu. Oyuncu kadrosunda Özge Özpirinçci ve Kıvanç Tatlıtuğ yer almaktadır.