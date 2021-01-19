Bir Denizaltı Hikayesi dizisine yeni oyuncu! Bir Denizaltı Hikayesi konusu, oyuncuları kimler? Bir Denizaltı Hikayesi ne zaman başlayacak?

Başrollünde Özge Özpirinçci ve Kıvanç Tatlıtuğ'un rol alacağı Bir Denizaltı Hikayesi dizisine yeni oyuncu! Bir Denizaltı Hikayesi konusu, oyuncuları kimler? Bir Denizaltı Hikayesi ne zaman başlayacak?