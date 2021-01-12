'Bir Denizaltı Hikayesi' dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ'a eşlik edecek isim Özge Özpirinçci olacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

'Bir Denizaltı Hikayesi' dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ'a eşlik edecek isim Özge Özpirinçci olacak

12.01.2021 22:16 | Son Güncelleme: 12.01.2021 22:35

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde yer aldığı 'Bir Denizaltı Hikayesi' adlı dizide, yakışıklı oyuncuya hangi kadın oyuncunun eşlik edeceği merak ediliyordu. Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaşacak isim Özge Özpirinçci olacak.

Son olarak 'Çarpışma' dizisinde Kadir Adalı rolü ile milyonların beğenisi kazanan Kıvanç Tatlıtuğ, hayranlarının karşısına yeni bir dizi ile çıkacak.

30 OCAK'TA SETE ÇIKACAK

Kıvanç Tatlıtuğ'un "Bir Denizaltı Hikâyesi" olan yeni dizisinin 30 Ocak'ta sete çıkması planlanıyor.

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ EŞLİK EDECEK

Tolga Karaçelik ile Umut Aral'ın yöneteceği OGM Medya imzalı dizide Tatlıtuğ'un partneri merak konusu olmuştu. Arman adlı bir denizaltı araştırmacısını canlandıracak olan yakışıklı oyuncuya Özge Özpirinçci eşlik edecek. Özpirinçci dizide Defne rolüne hayat verecek.

DİZİNİN KONUSU

Dizi, güneş ışınlarının insanları öldürmesiyle başlayan bir kaos ortamını konu alacak.

'Bir Denizaltı Hikayesi' dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ'a eşlik edecek isim Özge Özpirinçci olacak
Haber Yorumları (1)
SAĞLIKÇIII: güzel bilim kurgu nihayet geliyorrrrr
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Murat Kurum İlker Başbuğ Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Şeyma Subaşı Eser Yenenler Murat Dalkılıç
Spor Mesut Özil Erol Bulut İsmail Kartal Hamza Hamzaoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kaza Türk Twitter Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 'Bir Denizaltı Hikayesi' dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ'a eşlik edecek isim Özge Özpirinçci olacak - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 23:12:07. #1.15#
title