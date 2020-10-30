"Bir de Buradan Bak" Sergisi Kalyon Kültür'de
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"Bir de Buradan Bak" Sergisi Kalyon Kültür'de

30.10.2020 12:00 | Son Güncelleme: 30.10.2020 12:05

Günümüz kültür ve sanat üretiminin geçmişle kurduğu bağlarla beslendiği, bir buluşma mekanı olarak yaşamına devam eden Kalyon Kültür, Bir de Buradan Bak sergisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Günümüz kültür ve sanat üretiminin geçmişle kurduğu bağlarla beslendiği, bir buluşma mekanı olarak yaşamına devam eden Kalyon Kültür, Bir de Buradan Bak sergisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

 Mardin'de yaşayan yerli ve mülteci çocuklara sanatsal bir buluşma alanı sunma amacıyla kurulan Her Yerde Sanat Derneği, sirk sanatlarına odaklanan Sirkhane, müzikal çalışmalara odaklanan Müzikhane ve fotoğraf çalışmalarına odaklanan DARKROOM projelerini 2012 yılından beri sürdürüyor. Bir de Buradan Bak sergisi, fotoğrafçı Serbest Salih tarafından yürütülen DARKROOM projesinde farklı yaşlardan ve etnik kökenlerden gelen, çoğunluğu mülteci olan çocukların çektikleri analog fotoğraflara odaklanıyor.

Kalyon Kültür'ün tarihi binasının iki katına yayılan Bir de Buradan Bak sergisi, çocukluk dönemini ve çocukların bakışını yine çocukların gözünden, olduğu gibi sergi mekanına taşırken; izleyicilerine ev, yabancı, ortasında ve bir arada temaları üzerinden kurgulanan yeni bir deneyim alanı sunuyor.

"Geçmişe ya da geleceğe gitmeden anda kalmayı en iyi çocukken beceririz. Zamanın en çocuksu hali şimdiki zamandır sanki. Bu büyülü aralıkta hayaller ve gerçekler kolaylıkla bir araya gelebilir. Çocukluğumuzdan kalan bir oyuncağın anılarımızdaki yeri, henüz küçükken duyduğumuz bir şarkı, aynada kendimizi gördüğümüz bir an ve belki bir rüya gibi başını sonunu hatırlayamadığımız parça parça anların hepsi kağıt üzerinde anlam bakımından eşitlenirken, her birimiz için bambaşka anlamları yüklenirler. Kalabalıkların ortasında ama biriciktirler."

Küratörlüğünü Sezgi Abalı ve Sinan Eren Erk'in üstlendiği Bir de Buradan Bak sergisi, 30 Ekim 2020 ile 3 Ocak 2021 tarihleri arasında, Pazartesi hariç her gün 11: 00-19: 00 saatleri arasında Kalyon Kültür'de gezilebilir.

Kalyon Kültür

Meşrutiyet Mahallesi, Rumeli Caddesi, Taş Konak 6B 34363 Şişli/İstanbul

www.kalyonkultur.org

Kaynak: Hürriyet

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