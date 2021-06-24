Bir Daha Asla Kar Yağmayacak Filmi
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Bir Daha Asla Kar Yağmayacak Filmi

Bir Daha Asla Kar Yağmayacak Filmi
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Bir Daha Asla Kar Yağmayacak filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Bir Daha Asla Kar Yağmayacak filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Ukraynalı Zhenia, Polonya’da masör olarak çalışan bir göçmendir. Zengin bir topluluğun içine dahil olan Zhenia, çalıştığı insanların maddi olarak sıkıntıları olmasa da manevi olarak mutsuz olduklarını fark eder. Mesleğini en iyi şekilde yapmaya çalışan Zhenia, müşterilerini kendisine hayran bırakır. Elleri ile müşterilerini iyileştirip, gözleri ile onların ruhlarına dokunan Zhenia, zamanla müşterilerinin hayatını değiştirmeye başlar.

Yönetmen: Malgorzata Szumowska

Senaryo: Malgorzata Szumowska, Michal Englert

Oyuncular: Alec Utgoff , Maja Ostaszewska , Agata Kulesza, Weronika Rosati, Katarzyna Figura , Lukasz Simlat, Andrzej Chyra , Krzysztof Czeczot, Maciej Drosio, Olaf Marchwicki, Astrid Nanowska, Wojciech Starostecki, Jerzy Nasierowski, Konstantin Solowiow, Blanka Burzynska, Adrian Podlaski, Lena Wochal, Casper Richard Petersen, Roman Gancarczyk, Maria Seweryn, Ewa Dalkowska, Ewa Kolasinska , Stanislav Dyachenko, Zbigniew Biel, Huynh Thi Tam Hien, Miroslaw Haniszewski, Michal Wolczyk, Andrzej Pankowski, Mariusz Zaniewski, Jaroslaw Milner

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Sniegu juz nigdy nie bedzie/ Never Gonna Snow Again

Yapımcı Firma: Bir Film

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Almanya, Hollanda, Polonya

Orijinal Dili: Polca, Rusça, Fransızca, Vietnamca

Filmin Süresi: 113 dk.

Dağıtıcı Firma: Başka Sinema

Vizyon Tarihi: 13.08.2021

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Kaynak: InterSinema.com

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