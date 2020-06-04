Bir CHP'li ve iki HDP'li ismin vekilliğinin düşürülmesine AK Parti'den ilk yorum
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Bir CHP'li ve iki HDP'li ismin vekilliğinin düşürülmesine AK Parti'den ilk yorum

CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın haklarında kesinleşmiş mahkumiyet kararlarının Meclis'te okunmasıyla vekillikleri düşürüldü. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan bu gelişmeye "Usuli bir işlemdir" yorumunu yaptı.

04.06.2020 16:06 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:16

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan; Enis Berberoğlu, Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliklerinin düşürülmesi hakkında "Meclis'te gerginliğe sebep olan milletvekilliğinin düşürülmesi usuli bir işlemdir. Konu Meclis'in takdirinde değildir" ifadelerini kullandı.

"YARI KARARLARININ MECLİS'TE OKUNMASI İŞLEMİ"

Bülent Turan'ın açıklamaları şu şekilde: "Meclis'te gerginliğe sebep olan milletvekilliğinin düşürülmesi usuli bir işlemdir. Konu Meclis'in takdirinde değildir. Silahlı terör örgütüne üye olmak, devlet sırrını açıklamak vs. suçlarından kesinleşen yargı kararlarının sadece Mecliste okunmasına ilişkin yapılan bir işlemdir.

"DOKUNULUR VEKİLLİĞİ İCAT EDENLER, BU GÖRÜNTÜYÜ YAŞAYANLAR"

Ayrıca esas olan dokunulmazlıktır. Ancak, bu süreç 26.dönemde HDP ve CHP'nin çok ağır ithamlarla "kaldırın dokunulmazlıkları" şeklindeki talebiyle dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla başlayan bir süreçtir. Yani "dokunulur" vekilliği icat edenler, bugün bu görüntüyü yaşayanlar!"

Turan ardından şu görselleri paylaştı:

Bir CHP'li ve iki HDP'li ismin vekilliğinin düşürülmesine AK Parti'den ilk yorum
Bir CHP'li ve iki HDP'li ismin vekilliğinin düşürülmesine AK Parti'den ilk yorum

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