Bir buçuk ay önce evlenen Tülin Şahin'in hamile olduğu ortaya çıktı
12 yıllık eşi Mehmet Özer'den boşandıktan sonra Pedro de Noronha ile dünya evine giren manken Tülin Şahin'in hamile olduğu ortaya çıktı. Şahin, müjdeli haberi Instagram hesabından paylaşım yaparak doğruladı.
Mehmet Özer ile 12 yıllık birlikteliğini 2017 yılında sonlandıran Tülin Şahin, 2019 yılında Portekizli yatırım bankacısı Pedro de Noronha ile nikah masasına oturmuştu. Eski eşinden bebek istemediği için boşandığı iddia edilen Şahin'in hamile olduğu öğrenildi.
MÜJDELİ HABER GELDİ
Mutlu çiften güzel haber geldi. Her fırsatta bebeklere olan düşkünlüğünü anlatan Şahin'in hamile olduğu ortaya çıktı. Güzel haberi yakın çevresiyle paylaşan ünlü model doğumu İstanbul'da yapacak.
HABERLERİ DOĞRULADI
Bebek haberlerinin ardından Tülin Şahin sosyal medya hesabından emzik fotoğrafı paylaşarak iddiaları doğruladı.
BEBEK KRİZİ İDDİASI
Evlilikleri tek celsede sonlandıran Memet Özer ve Tülin Şahin'in bir bebek krizi yaşadığı söylenmişti. "Uzun zamandır sorunlar yaşıyoruz. Artık geri dönüş yok" diyen çiftin arasının, Şahin'in bebek istememesi nedeniyle açıldığı iddia edilmişti.
-
kadının mutlu hali /mutsuz haliCevap Yaz Yayından Kaldır
-
artık kadınlar 50-60 da da doğuruyor, doğurmanın yaşı kalmadı ondan kızlar geç evleniyorlarCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Çok sevindik.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Ülke ekonomik kriz ille boğuşurken bize ney....insanlar aç,insanlar işsizCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
-
İKİSİ BİRBİRİNE BENZİYOR VE DAHA YENİ EVLENDİLER NE ÇABUL BEBEK OLDU BENCE ESKİYİ KAPATMAK İÇİN YAPILMIŞ HAREKET ALLAH MUTLU ETSİNCevap Yaz Yayından Kaldır