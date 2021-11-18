Bir bu eksikti! Gelin ve damat, gerdek öncesi kıldıkları namazın görüntülerini paylaştı

Yeni evlenen çiftlerin yaptığı paylaşımlar izleyenleri şaşırtmaya devam ederken sosyal medyada yayılan bir video "bu kadarına da pes" dedirtti.

FOTOĞRAFÇIYI YATAK ODASINA SOKTULAR

Düğün fotoğraflarını çeken fotoğrafçıyı yatak odalarına sokan çift, gerdek öncesi namaz kıldıkları anları da fotoğrafçıya kaydettirdi.

İNTERNETTE BÜYÜK SES GETİRDİ

Görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşan çiftin internete düşen videosu binlerce kişi tarafından izlendi.

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