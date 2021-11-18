Bir bu eksikti! Gelin ve damat, gerdek öncesi kıldıkları namazın görüntülerini paylaştı
Yeni evlenen bir çiftin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım görenleri şaşkına çevirdi. Düğün fotoğrafçısını yatak odasına sokan ve gerdek öncesi kıldıkları namazın görüntülerini kaydettiren gelin ve damadın videosu "bu kadarına da pes" dedirtti.
Yeni evlenen çiftlerin yaptığı paylaşımlar izleyenleri şaşırtmaya devam ederken sosyal medyada yayılan bir video "bu kadarına da pes" dedirtti.
FOTOĞRAFÇIYI YATAK ODASINA SOKTULAR
Düğün fotoğraflarını çeken fotoğrafçıyı yatak odalarına sokan çift, gerdek öncesi namaz kıldıkları anları da fotoğrafçıya kaydettirdi.
İNTERNETTE BÜYÜK SES GETİRDİ
Görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşan çiftin internete düşen videosu binlerce kişi tarafından izlendi.
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