Memur-Sen'in gençlik yapılanması olan Genç Memur-Sen'in Eğitim-Bir-Sen ile yürüttüğü "Bir Bilenle Bilge Nesil" projesi kapsamında gazeteci-yazar Adem Özköse, öğrencilerle bir araya geldi.

Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütülen proje kapsamında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'ne (AİÇÜ) gelen Özköse, "Cennete Otostop" kitabını okuyan 300 öğrenciyle buluştu.

Selçuklu Toplantı Salonu'nda düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan Memur-Sen İl Başkanı Süleyman Gümüşer, Türkiye'de sendikal mücadeleyi değerler elbisesini giyinerek yola çıkmış erdemli insanların bu ülkenin geleceğine, gençliğine, eğitimine, tarihine söyleyecek sözü olduğu için böyle bir projeyi hayata geçirdiğini söyledi.

Ağrı merkez ve yedi ilçeden katılan 300 öğrencinin her ay bir kitap okuyup danışman öğretmenleri ile birlikte kitap üzerine analizler yaptığını anlatan Gümüşer, şöyle konuştu:

"Akabinde kompozisyon yazarak kitabı ve kalemi hayatın merkezine koymaya çalışıyoruz. Hayatı, kitap ve kalem ile anlamlı kılmak için gayret ediyoruz. Çünkü biz ilk emri 'Oku!' ve kalemle dirilen bir toplumuz. Tarihteki büyüklüğümüzün temelinde de bu hakikat yatmaktadır. İşte biz de tam da bu hakikatle yüzleşmek için 'Kitabın ikramı bizden, ikrası sizden olsun' diyoruz. Bu minvalde yetişen bir gençlik üstat Necip Fazıl'ın dediği 'Bir gençlik, bir gençlik, bir gençlik zaman bendedir ve mekan bana aittir' şuurunda bir gençlik o zaman vücut bulur. Bizimle bu kutlu yolculuğa çıkmış olan bütün genç genç kardeşlerimi canı gönülden tebrik ediyorum."

Gümüşer, bu konuda her türlü desteği veren danışman öğretmenlere, sendikanın kıymetli başkan ve yöneticilerine, ilçe başkanlarına ve Genç-Memur Sen İl Başkanına teşekkür etti.

Program, daha sonra Özköse ile öğrencilerin karşılıklı soru-cevabı şeklinde devam etti.

Özköse, öğrencilere kitap okuma konusunda tavsiyelerde bulunurken özellikle tek kaynak üzerinden beslenmemeleri gerektiğini söyledi.

Program, Eğitim-Bir-Sen Ağrı Şube Başkanı Abdurrahman Aslan'ın yazar Özköse'ye plaket takdimi ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeleri verilmesiyle son buldu.

Programa, KYK İl Müdürü Cihan Demir, Diyadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Atilla Aslan, Genç Memur-Sen İl Temsilcisi Barış Yıldızhan, okul müdürleri, Eğitim-Bir-Sen Patnos İlçe Başkanı Fikret Ayaz, Eleşkirt İlçe Başkanı Erol İsen, Diyadin İlçe Başkanı Mehmet Salih Adıgüzel, Doğubayazıt İlçe Başkanı Veysel Gümüş, Taşlıçay İlçe Başkanı Halil Akıl, Hamur İlçe Başkanı Muhlis Eroğlu, Eğitim-Bir-Sen üniversite başkanı Müslüm Özer ve yöneticileri katıldı.

Kaynak: AA