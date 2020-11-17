Bir Başkadır dizisinde Sinan'ın mastürbasyon yaptığı sahne gündem oldu
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Bir Başkadır dizisinde Sinan'ın mastürbasyon yaptığı sahne gündem oldu

17.11.2020 14:01 | Son Güncelleme: 17.11.2020 14:26

Netflix'in yeni Türk yapımı dizi Bir Başkadır yayınladığı ilk günden bu yana gerek oyunculuk performanslarıyla gerek sahneleriyle gündem olmaya devam ediyor. Diziye son olarak Sinan karakterinin kendi kendini tatmin ettiği sahne damga vurdu.

Masum ve Son dizileri ile büyük ses getiren Yönetmen Berkun Oya'nın son bombası daha ilk günden Türkiye'nin gündemine oturan Bir Başkadır oldu. Başrollerini Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Tülin Özen, Defne Kayalar, Alican Yücesoy, Bige Önal, Settar Tanrıöğen, Derya Karadaş ve Esme Madra gibi isimlerin yer aldığı dizi, sahneleriyle çok konuşulmaya devam ediyor.

SİNAN'IN SAHNESİ TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyada binlerce yorumun yağdığı dizinin bir sahnesi ise seyirciyi ikiye böldü. Meryem'in evine temizliğe gittiği asosyal ve cinsel ilişki düşkünü olan Sinan'ın banyodaki mastürbasyon sahnesi akılları karıştırdı.

Bir Başkadır dizisinde Sinan'ın mastürbasyon yaptığı sahne gündem oldu

Her geceyi bir kadınla birlikte olarak geçiren Sinan'ın yalnız kaldığı gecelerde banyoda Meryem'in temizlik yaparken kullandığı başörtü ve kıyafetleri koklayarak kendi kendini tatmin etmesi bazı izleyicilerin tepkisini çekti.

DİZİNİN KONUSU NE?

Bir Başkadır dizisi farklı sosyo-ekonomik geçmişlerden gelen ve İstanbul'un renkli ve canlı hayatında şaşırtıcı tesadüflerle yolları kesişen kendine özgü bir grup karakteri konu alıyor. Bu karakterler ya yeni bir yola yürümek ya da karmaşık bir geçmişle hesaplaşmak zorunda kalıyor.

Bir Başkadır dizisinde Sinan'ın mastürbasyon yaptığı sahne gündem oldu
Bir Başkadır dizisinde Sinan'ın mastürbasyon yaptığı sahne gündem oldu
Haber Yorumları (1)
VATANDŞ: Aynen devam edin böyle hız kesmeyin çünkü az kaldı başımıza taş yağmasına o zman tüm sorunlar çözülecek zaten bozmayın böyle devam
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500
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.11.2020 14:32:06. #1.15#
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