Bir babanın en acı görevi
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Bir babanın en acı görevi

18.03.2021 18:29 | Son Güncelleme: 18.03.2021 18:48
Bir babanın en acı görevi

Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı İsabeyli Mahallesi'nde hamakta sallanırken düşen ve bu sırada hamak ipi boynuna dolanan 14 yaşındaki Abdülhamit Kurt, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı İsabeyli Mahallesi'nde hamakta sallanırken düşen ve bu sırada hamak ipi boynuna dolanan 14 yaşındaki Abdülhamit Kurt, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kısa bir süre önce hafızlık eğitimini tamamlayan gencin cenaze namazını babası Eyüp Kurt kıldırdı.

Acı olay önceki gün Kurt Ailesi'nin İsabeyli'deki ikametlerinin bahçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evlerinin önündeki hamakta sallanmakta olan 14 yaşındaki Abdülhamit Kurt, bir anda dengesini kaybederek hamaktan düştü. Düştüğü esnada hamağın ipi boynuna dolanan talihsiz çocuğu nefessiz bir vaziyette yerde yatar vaziyette bulan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Kısa sürede eve gelen sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından çocuğu Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Abdülhamit Kurt, yoğun bakım servisinde bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Kısa bir süre önce hafızlık eğitimini tamamlayan Abdülhamit Kurt'un ölümü sevenlerini yasa boğdu. Abdülhamit Kurt için Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Aydın İl Müftülüğü Külliye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazını babası Nazilli Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Eyüp Kurt kıldırdı.

Cenaze törenine AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, Aydın İl Müftüsü Ercan Aksu ve Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan da katılarak ailenin acısına ortak oldu. - AYDIN

Bir babanın en acı görevi
Bir babanın en acı görevi
Bir babanın en acı görevi
Bir babanın en acı görevi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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