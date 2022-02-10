Bir Baba Hindu nerede çekildi? Bir Baba Hindu hangi ülkede çekildi, ne zaman çekilmiştir? Bir Baba Hindu Hindistan'da mı çekildi?
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Yönetmen koltuğunda Sermiyan Midyat'ın oturduğu Bir Baba Hindu filminin senaristliğini de Midyat yapmaktadır. İzleyiciler Bir Baba Hindu nerede çekildi sorusuna yanıt aramakta. Bir Baba Hindu bu akşam televizyon ekranlarının sinema akışıyla seyirci ile buluşuyor. Kahkaha dolu bu komedi filminde pek çok ünlü isim de yer almakta. Peki, Bir Baba Hindu nerede çekildi? Bir Baba Hindu hangi ülkede çekildi? Bir Baba Hindu ne zaman çekilmiştir? Bir Baba Hindu hangi şehirde çekilmiştir?
Bir Baba Hindu nerede çekildi sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Televizyon ekranlarında bir kez daha izleyicisiyle buluşan yapımda birbirinden ünlü oyuncular yer almakta. Filmin konusu ve oyuncularının yanı sıra Bir Baba Hindu nerede çekildi? Bir Baba Hindu hangi ülkede çekildi, ne zaman çekilmiştir? sorularına da yanıt aranmaktadır.
Fadıl, bölgesinin en acımasız mafya babalarından biridir. Ancak günün birinde Hintli yoga hocası Gundhi'ye aşık olur. Gundhi, Fadıl'ın malikanesinden kaçırılınca olanlar olur. Fadıl, genç kadını bulmak için yola çıkar. En güvendiği arkadaşı Hulusi'yi de alarak Hindistan'a giden mafya babasının amacı Gundhi'yi onu kaçıranların elinden kurtarmak ve onun kalbini kazanmaktır. Ancak işler sandığı kadar kolay olmayacaktır. Gundhi'nin annesi de Hindistan'da çok güçlü bir mafya örgütünü yönetmektedir.
Sermiyan Midyat'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği Bir Baba Hindu, absürd bir hint komedisini anlatıyor. Filmin oyuncu kadrosunda; Nicole Faria, Şafak Sezer, Burak Satıbol, Zeynep Kankonde ve Füsun Demirel yer alıyor.
Konusuyla ve oyuncularıyla dikkat çeken Bir Baba Hindu filminin çekimleri Hindistan ve İstanbul'da yapılmıştır.