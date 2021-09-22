Bir araçtan 10 litre sahte alkol ele geçirildi
Malatya'da, bir araçta bulunan 2 şahıstan 10 litre sahte alkol ele geçirildi.
MALATYA (İHA) - Malatya'da, bir araçta bulunan 2 şahıstan 10 litre sahte alkol ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Battalgazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda, İstiklal Mahallesi'nde bir araçta bulunan 2 şahıstan 10 litre sahte alkol ele geçirildi.
Şahıslar gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA
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