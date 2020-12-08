Bir araç ve telefon direğine çarpan otomobil, duvarda asılı kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bir araç ve telefon direğine çarpan otomobil, duvarda asılı kaldı

08.12.2020 15:36 | Son Güncelleme: 08.12.2020 15:40
Bir araç ve telefon direğine çarpan otomobil, duvarda asılı kaldı

AMASYA'da kontrolden çıkan otomobil, önce hafif ticari araca ardından da demir korkuluğu aşarak, beton istinat duvarı yanındaki ahşap telefon direğine çarptı.

AMASYA'da kontrolden çıkan otomobil, önce hafif ticari araca ardından da demir korkuluğu aşarak, beton istinat duvarı yanındaki ahşap telefon direğine çarptı.

5 metre yükseklikteki duvarda asılı kalan otomobilin sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı.Kaza, öğle saatlerinde Helvacı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Kamuran İnan yönetimindeki 05 AK 308 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu önünde giden hafif ticari araca çarptı. Otomobil, yol kenarındaki demir korkuluğu aşıp, beton istinat duvarı yanındaki ahşap telefon direğine çarparak durdu. 5 metre yükseklikteki duvarda asılı kalan otomobilin sürücüsü İnan, kazayı yara almadan atlattı.


Bir araç ve telefon direğine çarpan otomobil, duvarda asılı kaldı
Bir araç ve telefon direğine çarpan otomobil, duvarda asılı kaldı
Bir araç ve telefon direğine çarpan otomobil, duvarda asılı kaldı
Bir araç ve telefon direğine çarpan otomobil, duvarda asılı kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan HARMANCI

İlgili Haberler

Elektrik direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Elektrik direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Baz istasyonu kuruldu, köylülerin bayrak direğine telefon çekerek görüşme dönemi bitti
Baz istasyonu kuruldu, köylülerin bayrak direğine telefon çekerek görüşme dönemi bitti
Elektrik tellerinde asılı kalan güvercin için seferber oldular
Elektrik tellerinde asılı kalan güvercin için seferber oldular
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Ekrem İmamoğlu Numan Kurtulmuş Muhsin Fahrizade Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Cemal Hünal Aleyna Tilki Gonca Vuslateri
Spor Tisserand Sinan Gümüş Fatih Terim Gökhan Gönül Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kız Türk Aralık Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bir araç ve telefon direğine çarpan otomobil, duvarda asılı kaldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 15:40:19. #1.15#
title