Bir Annenin Günahı dizisi bitti mi? Bir Annenin Günahı final mi yaptı?

Televizyon ekranlarında bu sezon pek çok dizi ilk kez başladı. Bazı diziler beğenilirken, bazı diziler ise beklediği ilgiyi göremedi. Final yapacağı söylenen diziler arasında yer alan Bir Annenin Günahı hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Bir Annenin Günahı dizisi bitti mi? Bir Annenin Günahı final mi yaptı, oyuncuları kim, konusu ne?

Zümrüdüanka, Çocukluk, Öğretmen, Maria ile Mustafa'nın ardından reytinglerde istenen sonucu elde edemeyen Bir Annenin Günahı dizisinin de fişi çekildi.

Başrollerinde Özge Özberk, Emre Kınay, Musa Uzunlar, Mert Yazıcıoğlu, Simay Barlas, Pamir Pekin ve Nefise Karatay gibi isimlerin yer aldığı Bir Annenin Günahı 19 Aralık Cumartesi ekrana gelen 5. bölümü ile ekran hayatına veda etti. Reytinglerde ilk 10 program arasına giremeyen dizi final bile yapmadan yayından kaldırıldı.

BİR ANNENİN GÜNAHI DİZİSİNİN KONUSU

Dizide kendi ayakları üzerinde duran ancak çocuğu için suç işlemek zorunda kalan bir annenin dramı ve bu gerçekle sınanacak iki gencin aşk hikayesi anlatılıyordu.

BİR ANNENİN GÜNAHI DİZİSİ BİTTİ Mİ?

Dizinin başrol oyuncusu Özge Özberk de sosyal medya hesabından veda paylaşımı yaptı. Özberk paylaşımında "Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma sonsuz" notunu yazdı.

BİR ANNENİN GÜNAHI OYUNCULARI KİMLER?



Yapımını Limon Yapım, yapımcılığını Hayri Aslan'ın üstlendiği dram türündeki dizinin başrollerini Özge Özberk, Musa Uzunlar, Mert Yazıcıoğlu, Emre Kınay, Simay Barlas ve Pamir Pekin paylaşıyordu. Yönetmenliğini Filiz Gülmez Pakman'ın yaptığı dizinin oyuncu kadrosunda Nefise Karatay, Gökçe Özyol, Onuryay Evrentan, Alihan Türkdemir, Emir Çiçek, Ümmü Putgül, Ayça İnci, İsmail Düvenci, Hamit Demir, Hüseyin Turunç, Mina Derman, Deniz Ertürk ve Esra Gönen de yer alıyordu.