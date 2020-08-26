Bir annenin en zor anı! Oğlunun cansız bedenini görünce yıkıldı Antalya'nın Kepez ilçesinde 25 yaşındaki genç, yalnız yaşadığı evde ölü olarak bulundu. Polis ekipleriyle birlikte eve giren anne Özgül Öztürk, gözyaşlarına hakim olamadı. Kahreden anlar kameralara yansıdı.

Antalya'da 3 gündür haber alınamayan Muhammet Halil B.'nin (25), yalnız yaşadığı evde cansız bedeni bulundu. Oğlunun öldüğünü öğrendikten sonra gözyaşlarına hakim olamayan acılı anne, "Ben oğlum ne yapıyor, diye düşünürken ölmüş" dedi.

Olay, öğle saatlerinde, Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3867 Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katında bulunan dairede meydana geldi. Yalnız yaşayan oğlu Muhammet Halil B.'den 3 gündür haber alamadığını belirten annesi Özgül Öztürk (50), durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ GENCİN YAŞAMINI YİTİRDİĞİNİ BELİRLEDİ



İhbarın ardından harekete geçen polis, sağlık ekipleri ile birlikte eve geldi. Kapıyı açıp, içeri giren ekipler, Muhammet Halil B.'yi hareketsiz yatarken buldu. Yapılan kontrolde, gencin yaşamını yitirdiği belirlendi.

KESİM ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDEN SONRA BELLİ OLACAK

Polis, soruşturma başlatırken, Muhammet Halil B.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

ANNESİ GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Çeşitli rahatsızlıklarının bulunduğu belirtilen gencin annesi Özgül Öztürk, gözyaşı dökerek, "Ben oğlum ne yapıyor, diye düşünürken ölmüş" dedi.

Kaynak: DHA