Bir Aleyna Tilki klasiği
14.02.2021 07:32 | Son Güncelleme: 14.02.2021 07:37
Tüm benzemezleri bir araya getirmek inanın büyük başarı.O koca-man Louis Vuitton logolu pantolonun altına leopar desenli botlar ne alaka?Kırmızı çorabına mı bakayım, deri ceket üzerine giydiği montuna mı?Neye bakarsam bakayım, gözlerim kanıyor.
Tüm benzemezleri bir araya getirmek inanın büyük başarı.
O koca-man Louis Vuitton logolu pantolonun altına leopar desenli botlar ne alaka?
Kırmızı çorabına mı bakayım, deri ceket üzerine giydiği montuna mı?
Neye bakarsam bakayım, gözlerim kanıyor.
Kaynak: Hürriyet