Bir Aleyna Tilki klasiği

Tüm benzemezleri bir araya getirmek inanın büyük başarı.O koca-man Louis Vuitton logolu pantolonun altına leopar desenli botlar ne alaka?Kırmızı çorabına mı bakayım, deri ceket üzerine giydiği montuna mı?Neye bakarsam bakayım, gözlerim kanıyor.