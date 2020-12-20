'Bipolar bozukluk' tedavisi gören kadın, şizofreni hastasını yastıkla boğdu
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'Bipolar bozukluk' tedavisi gören kadın, şizofreni hastasını yastıkla boğdu

20.12.2020 14:40 | Son Güncelleme: 20.12.2020 14:44
'Bipolar bozukluk' tedavisi gören kadın, şizofreni hastasını yastıkla boğdu

SAMSUN'da, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde 'bipolar bozukluk' tedavisi gören Arife K. (28), şizofreni hastası Nadiye Yıldız'ı (46) kendisini öldüreceği iddiasıyla yastıkla boğdu.

SAMSUN'da, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde  'bipolar bozukluk' tedavisi gören Arife K. (28), şizofreni hastası Nadiye Yıldız'ı (46) kendisini öldüreceği iddiasıyla yastıkla boğdu.

Olay, saat 04.30 sıralarında, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde bulunan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin Kadın Psikiyatri Servisi'nde meydana geldi. Hastanede 2 aydır 'bipolar bozukluk' tedavisi gören Arife K., temizlik görevlisi E.G.'nin yanına gelerek, şizofreni tedavisi gören Nadiye Yıldız'ı yastıkla boğduğunu söyledi. E.G.'nin durumu bildirmesiyle sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Yıldız'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Hastane görevlileri, Arife K.'yi başka odada gözlem altına aldı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, Arife K.'yi ifadesinin alınması için Cinayet Bürosu'na götürdü. Arife K.'nin, polise verdiği ifadede, Nadiye Yıldız'ın kendisini öldüreceğinden korktuğu için boğduğunu öne sürdüğü öğrenildi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Arife K., çıkarıldığı mahkemece cezai ehliyetinin bulunup, bulunmadığının tespiti için tekrar hastaneye gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


'Bipolar bozukluk' tedavisi gören kadın, şizofreni hastasını yastıkla boğdu
'Bipolar bozukluk' tedavisi gören kadın, şizofreni hastasını yastıkla boğdu
'Bipolar bozukluk' tedavisi gören kadın, şizofreni hastasını yastıkla boğdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA

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