BİP giriş nasıl yapılır? BİP web giriş! BİP web indir? BİP nasıl kullanılır?
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BİP giriş nasıl yapılır? BİP web giriş! BİP web indir? BİP nasıl kullanılır?

15.02.2021 09:30 | Son Güncelleme: 15.02.2021 09:34
BİP giriş nasıl yapılır? BİP web giriş! BİP web indir? BİP nasıl kullanılır?

Her satırını Türk mühendislerin yazdığı uygulama BİP indir? BİP giriş nasıl yapılır? BİP nasıl indirilir? BİP giriş nasıl yapılır? BİP web giriş! BİP web indir?

Turkcell tarafından iOS ve Android kullanıcıları için geliştirilen, tüm operatör abonelerinin kullanabileceği anlık mesajlaşma uygulamasıdır. BİP giriş nasıl yapılır? BİP web giriş! BİP web indir? BİP nasıl kullanılır?

BİP GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Turkcell BiP, insanlar ile internet üzerinden anlık mesajlaşma, sesli ve görüntülü görüşme uygulaması olarak karışımıza çıkıyor. Bu özelliklerin yanı sıra, caps, silinen mesaj, grupça mesajlaşma, konum paylaşma, para transferi özellikleri de bulunuyor. Uygulama, birebir veya grupça her zaman internet üzerinden ücretsiz olarak mesajlaşma imkanı sunuyor. Bununla birlikte, uygulama rakipleri ile yarışmak adına çeşitli özellikler de sunuyor. Bu özelliklerin en başında para transferi özelliği de bulunuyor. Uygulamanın para transferi özelliği ile istediğin kişiye mesaj gönderiyor gibi kolayca para gönderebiliyorsunuz. IBAN, hesap no gibi karışık işlere girmene gerek kalmıyor. Kısacası para göndereceğin kişinin numarasını bilmen yeterli oluyor.

BİP GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Uygulamayı kullanmanız içim ilk olarak, indirmeniz gerekiyor. İndirme yapmanız için bazı adımları gerçekleştirmeniz gerekiyor. Öncelik olarak, telefonunuzda Appstore, Appmarket veya Google Play Store olması gerekiyor. Bunun dışında, BIP yazıp 2222'ye ücretsiz gönderdikten sonra, gelen linke tıklayarak indirebiliyorsunuz. Son olarak, uygulamayı bilgisayarınızdan veya tabletinizden sitesi üzerinden kullanabiliyorsunuz. Uygulamayı indirdikten sonra, yukarıda belirtilen tüm özelliklerini kullanabiliyorsunuz.

BİP ÜCRETLİ Mİ?

En merak edilen konuların başında Bip uygulaması ücretli mi? Bip uygulaması ücretsizdir. Google Play ve App Store uygulama mağazalarından kolaylıkla indirilebiliyor. .

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