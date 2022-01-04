BioShock'un yaratıcısı yeni oyun çıkarmakta zorlanıyor - Haberler
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BioShock'un yaratıcısı yeni oyun çıkarmakta zorlanıyor

BioShock'un yaratıcısı yeni oyun çıkarmakta zorlanıyor
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar

BioShock serisinin yaratıcısı Ken Levine, 2014'te başlayan çalışmalara rağmen, Ghost Story Games'in oyununun uzun bir süre yayınlanmayacağı öne sürülüyor.

Yedinci konsol neslinin son aylarında BioShock: Infinite çıkış yaptı ve ortalığı karıştı. BioShock Infinite ilk piyasaya sürüldüğünde tonlarca övgü aldı ve gelecek stüdyo başkanı Ken Levine için parlak görünüyordu.

Irrational Games 2014'te aniden dağıldıktan sonra Levine, 2017'ye kadar yeni bir oyun oluşturmak amacıyla Ghost Story Games'i kurmaya devam etti. BioShock üçlemesinde görülen her şeyden daha küçük olduğu söylenen bu proje, Levine'in önceki çalışmalarından öğeler ödünç alırken, önceki oyunların büyük bütçeli zihniyetinden vazgeçecekti.

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Levine'ın yeni stüdyosuyla 15 yıllık anlaşma yapmayı kabul eden BioShock oyunlarının arkasındaki yayıncı 2K'nın neden devreye girmediği bilinmiyor. Schreier, 2K'nın kendisine karşı yetersiz bir tutum benimsediğini varsayıyor, çünkü yayıncı ortamda

Ken Levine'ın geliştirdiği oyunun henüz ismi belli değil, ancak Bloomberg'in yayınladığı rapora göre 2022 yılında yeni gelişmeler ortaya çıkacak.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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