BioNTech'in kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin: Virüsün mutasyona uğraması endişelendiriyor

BioNTech şirketinin kurucusu bilim insanı Uğur Şahin, konuk olduğu televizyon kanalında salgına ve aşı çalışmalarına yönelik konuştu. Mutasyonlu virüs konusundaki endişesinden bahseden Şahin, "İlk endişemiz, İngiltere'de ortaya çıkan ve daha hızla yayılan yeni tür gibi virüsün mutasyona uğraması. Bu gerçek bir endişe" dedi.

Dünyanın ilk onaylanan koronavirüs aşısını geliştiren Alman merkezli ilaç şirketi BioNTech'in kurucusu bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin, CNN International'a konuk oldu. Şahin, salgınla mücadeleyi ve aşı çalışmalarında gelinen son noktayı değerlendirdi.

"DOLABIMIZDA AŞI KALMAMALI"

Salgında endişe verici konunun mutasyonlu virüs olduğunu kaydeden Uğur Şahin, "İlk endişemiz, İngiltere'de ortaya çıkan ve daha hızla yayılan yeni tür gibi virüsün mutasyona uğraması. Bu gerçek bir endişe" diye konuştu. Aşı çalışmalarındaki stratejilerinden bahseden Prof. Şahin, şunları söyledi: "Öncelikle aşılama kampanyalarının en hızlı şekilde ilerlemesi çok önemli ve bunun için ilk strateji, ikinci doz için aşı saklamamak olmalı. Dolabımızda aşı kalmamalı, bütün aşıların kullanıldığından emin olmalıyız."

AŞILAMADA 5-11 YAŞ GRUBUNA GEÇİLDİ

Aşılama çalışmalarında yeni yaş grubuna geçildiğini dile getiren Prof. Dr. Uğur Şahin, "12-15 yaş arasındaki çocukları aşıladık. Şimdi 5-11 yaş aralığındaki çocuklar üzerinde denemelere başlayacağız ve yine bu yıl 5 yaş altı çocuklarda denemeler yapacağız. Bu çok önemli. Okulların açılmasını da destekleyecek." ifadesinde bulundu.