BioNTech'in kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin: Virüsün mutasyona uğraması endişelendiriyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

BioNTech'in kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin: Virüsün mutasyona uğraması endişelendiriyor

02.03.2021 21:15 | Son Güncelleme: 02.03.2021 22:00

BioNTech şirketinin kurucusu bilim insanı Uğur Şahin, konuk olduğu televizyon kanalında salgına ve aşı çalışmalarına yönelik konuştu. Mutasyonlu virüs konusundaki endişesinden bahseden Şahin, "İlk endişemiz, İngiltere'de ortaya çıkan ve daha hızla yayılan yeni tür gibi virüsün mutasyona uğraması. Bu gerçek bir endişe" dedi.

Dünyanın ilk onaylanan koronavirüs aşısını geliştiren Alman merkezli ilaç şirketi BioNTech'in kurucusu bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin, CNN International'a konuk oldu. Şahin, salgınla mücadeleyi ve aşı çalışmalarında gelinen son noktayı değerlendirdi.

BioNTech'in kurucu Prof. Dr. Uğur Şahin: Virüsün mutasyona uğraması endişelendiriyor

"DOLABIMIZDA AŞI KALMAMALI"

Salgında endişe verici konunun mutasyonlu virüs olduğunu kaydeden Uğur Şahin, "İlk endişemiz, İngiltere'de ortaya çıkan ve daha hızla yayılan yeni tür gibi virüsün mutasyona uğraması. Bu gerçek bir endişe" diye konuştu. Aşı çalışmalarındaki stratejilerinden bahseden Prof. Şahin, şunları söyledi: "Öncelikle aşılama kampanyalarının en hızlı şekilde ilerlemesi çok önemli ve bunun için ilk strateji, ikinci doz için aşı saklamamak olmalı. Dolabımızda aşı kalmamalı, bütün aşıların kullanıldığından emin olmalıyız."

AŞILAMADA 5-11 YAŞ GRUBUNA GEÇİLDİ

Aşılama çalışmalarında yeni yaş grubuna geçildiğini dile getiren Prof. Dr. Uğur Şahin, "12-15 yaş arasındaki çocukları aşıladık. Şimdi 5-11 yaş aralığındaki çocuklar üzerinde denemelere başlayacağız ve yine bu yıl 5 yaş altı çocuklarda denemeler yapacağız. Bu çok önemli. Okulların açılmasını da destekleyecek." ifadesinde bulundu.

BioNTech'in kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin: Virüsün mutasyona uğraması endişelendiriyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Dirayet Dilan Taşdemir
Magazin Cem Yılmaz İrem Derici Demet Akalın Mustafa Ceceli
Spor Erol Bulut Mesut Bakkal Ünal Karaman Hüseyin Göçek İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BioNTech'in kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin: Virüsün mutasyona uğraması endişelendiriyor - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 22:12:09. #1.15#
title