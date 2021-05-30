BioNTech aşısının, koronayı atlatan kişilerde ağır yan etkilere neden olduğunu söyleyen uzmandan uyarı: Sinovac olun
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BioNTech aşısının, koronayı atlatan kişilerde ağır yan etkilere neden olduğunu söyleyen uzmandan uyarı: Sinovac olun

BioNTech aşısının, koronayı atlatan kişilerde ağır yan etkilere neden olduğunu söyleyen uzmandan uyarı: Sinovac olun
Haberler.com - Haberler | Güncel

Koronayla mücadele kapsamında Türkiye'de aşılanma hız kesmeden devam ediyor. Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, aşılarla ilgili çok önemli bir açıklamada bulunarak, "Koronayı geçiren kişilerde, BioNTech aşısı olduktan sonra aşırı halsizlik, yorgunluk, ateş gibi ağır yan etkiler görülüyor. Bu nedenle koronayı atlatanlar Sinovac ile aşılansın" dedi.

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan toplam aşı sayısı 28 milyon 790 bini aştı. Aşıların yan etkisi ve etkinliği ise halen tüm dünyada araştırılmakta. Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl'den ise aşılarla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Prof. Dr. Kurugöl Kovid-19'u geçirip BioNTech ile aşılananlarda ciddi yan etkiler görülebildiğini belirterek, "Bu nedenle Kovid-19'u atlatanlar Sinovac ile aşılansın" önerisinde bulundu.

"BAZI BULGULAR ORTAYA ÇIKTI"

Hürriyet'in haberine göre Prof. Dr. Kurugöl, "Koronayı ister hafif, ister ağır geçirmiş olsun aşı sırası gelip BioNTech'i tercih eden çok kişide ağır yan etki oluştuğunu tespit ettik. Bu kişilerde aşırı halsizlik, yorgunluk, ateş, lenf bezlerinde büyüme, kolda aşırı ağrı, güçsüzlük yani korona benzeri bulgular ortaya çıktı." ifadelerine yer verdi.

"SEÇME HAKKI VAR"

Yetkili makamların bu konuda araştırma yapacağını söyleyen Kurugöl, "Sonuçta Türkiye'ye 270 milyon doz aşı geleceği söyleniyor. Bunların yaklaşık 70 milyonu Sinovac olacak. Bu nedenle kişilerin seçme hakkı var. Buna göre hareket edilirse daha uygun olacaktır." dedi.

Türkiye'de 7 bin 656 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 7 bin 656 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika: Türkiye'de 29 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 7 bin 656 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 29 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 7 bin 656 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Sedat Peker Adnan Menderes Antony Blinken
Magazin Hadise Demet Evgar Merve Çağıran Aslı Bekiroğlu
Spor Ali Koç Arda Turan Abdullah Avcı Merih Demiral Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BioNTech aşısının, koronayı atlatan kişilerde ağır yan etkilere neden olduğunu söyleyen uzmandan uyarı: Sinovac olun - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.05.2021 14:19:57. #1.11#

title