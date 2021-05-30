BioNTech aşısının, koronayı atlatan kişilerde ağır yan etkilere neden olduğunu söyleyen uzmandan uyarı: Sinovac olun

Koronayla mücadele kapsamında Türkiye'de aşılanma hız kesmeden devam ediyor. Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, aşılarla ilgili çok önemli bir açıklamada bulunarak, "Koronayı geçiren kişilerde, BioNTech aşısı olduktan sonra aşırı halsizlik, yorgunluk, ateş gibi ağır yan etkiler görülüyor. Bu nedenle koronayı atlatanlar Sinovac ile aşılansın" dedi.

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan toplam aşı sayısı 28 milyon 790 bini aştı. Aşıların yan etkisi ve etkinliği ise halen tüm dünyada araştırılmakta. Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl'den ise aşılarla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Prof. Dr. Kurugöl Kovid-19'u geçirip BioNTech ile aşılananlarda ciddi yan etkiler görülebildiğini belirterek, "Bu nedenle Kovid-19'u atlatanlar Sinovac ile aşılansın" önerisinde bulundu.

"BAZI BULGULAR ORTAYA ÇIKTI"

Hürriyet'in haberine göre Prof. Dr. Kurugöl, "Koronayı ister hafif, ister ağır geçirmiş olsun aşı sırası gelip BioNTech'i tercih eden çok kişide ağır yan etki oluştuğunu tespit ettik. Bu kişilerde aşırı halsizlik, yorgunluk, ateş, lenf bezlerinde büyüme, kolda aşırı ağrı, güçsüzlük yani korona benzeri bulgular ortaya çıktı." ifadelerine yer verdi.

"SEÇME HAKKI VAR"

Yetkili makamların bu konuda araştırma yapacağını söyleyen Kurugöl, "Sonuçta Türkiye'ye 270 milyon doz aşı geleceği söyleniyor. Bunların yaklaşık 70 milyonu Sinovac olacak. Bu nedenle kişilerin seçme hakkı var. Buna göre hareket edilirse daha uygun olacaktır." dedi.