Koronayla mücadele kapsamında Türkiye'de de uygulanan BioNTech aşısının 5-11 yaş arası çocuklar için güvenli olduğu açıklandı. Pfizer ve BioNTech yaptıkları açıklamada, Kovid-19 aşılarının 5 ila 11 yaş arası çocuklarda güçlü bir bağışıklık tepkisi oluşturduğunu söyledi.

BAĞIŞIKLIK TEPKİSİ 16-25 YAŞ ARASIYLA AYNI

Şirketler, Faz-2 ve Faz-3 klinik denemelerinde, aşının 5 ila 11 yaşındaki çocuklarda, daha önce 16 ila 25 yaşındakilerde gözlemledikleriyle eşleşen bağışıklık tepkisi oluşturduğunu söyledi.

"GÜÇLÜ BİR TEMEL SAĞLIYOR"

Pfizer CEO'su Albert Bourla, "Temmuz ayından bu yana, ABD'de pediatrik Kovid-19 vakaları yaklaşık yüzde 240 arttı" derken, "Bu deneme sonuçları, 5 ila 11 yaş arası çocuklar için aşımızın onaylanması için güçlü bir temel sağlıyor ve bunları acilen FDA'ya ve diğer düzenleyicilere sunmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Pfizer CEO'su Albert Bourla

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