Biomutant inceleme puanları belli oldu

Yayıncı THQ Nordic ve geliştirici Experiment 101'in üstlendikleri açık dünya aksiyon rol yapma oyunu olan Biomutant 25 Mayıs'ta PlayStation 4, Xbox One ve PC (Steam, GOG, Epic Games Store, Origin) için çıkışını gerçekleştirecek.