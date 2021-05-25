Biomutant inceleme puanları belli oldu
Yayıncı THQ Nordic ve geliştirici Experiment 101'in üstlendikleri açık dünya aksiyon rol yapma oyunu olan Biomutant 25 Mayıs'ta PlayStation 4, Xbox One ve PC (Steam, GOG, Epic Games Store, Origin) için çıkışını gerçekleştirecek.
Oyunun çıkışından bir gün önce oyunun inceleme puanları yayınlanmaya başladı. Oyunseverler tarafından merak edilen Biomutant inceleme puanları yavaş yavaş belli olmaya başladı. İşte Biomutant inceleme puanları.
- Metascore 68
- GameSpace 95
- Game Revolution 95
- GAMINGbible 90
- Noisy Pixel 90
- We Got This Covered 90
- Attack of the Fanboy 90
- GameGrin 85
- Hardcore Gamer 80
- Shacknews 80
- Shindig 80
- Destructoid 80
- IGN Italia 79
- Jeuxvideo.com 75
- Multiplayer.it 75
- TrueGaming 75
- The Indie Game Website 70
- GameSkinny 70
- God is a Geek 70
- Hobby Consolas 70
- Screen Rant 70
- Wccftech 70
- MGG Spain 68
- SpazioGames 65
- GameWatcher 65
- Areajugones 65
- GamesRadar+ 60
- PC Gamer 60
- IGN 60
- GameSpot 60
- PC Gamer 60
- 4Players.de 59
- PCGamesN 50
- Vandal 45
- Gaming Age 42
- VGC 40
- Gamer.no 40