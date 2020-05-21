Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, taşların hastalıklar üzerindeki etkilerini yazdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, taşların hastalıklar üzerindeki etkilerini yazdı

2019 yılında "Yılın En İyi Şifalı Taşlar ve Bioenerji Uzmanı" ödülünü kazanan Belgin Dal, taşların hastalıklar üzerindeki etkilerini yazdı. Belgin Dal yazısında, günümüzde kehribarın kanı sulandırdığı ve süt dişi çıkaran çocuklarda kullanıldığını belirterek, taşların yaşamımızda hastalıkları aşmamızda büyük bir destekleyici olduğunu ifade etti.

Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, taşların hastalıklar üzerindeki etkilerini yazdı
21.05.2020 00:05 | Son Güncelleme: 21.05.2020 00:13

Hastalık, akışı engellenmiş bir enerji tıkanıklığıdır. Kişinin kendisindeki bir dengesizliğin dışa vurumudur. Nasıl mı? Çoğu fiziksel ve psikolojik rahatsızlıkların temelinde, zihinsel ve duygusal sıkıntılar, bastırılmış duygu ve düşünceler nedeniyle enerji bedenlerindeki (fiziksel, duygusal, zihinsel, ruhsal) enerji kanallarının tıkanması ve enerji dengesinin bozulması yatar. İşte bu enerji kanallarında oluşan tıkanıklıklar, blokajlar sonucunda enerji merkezlerinden hücrelere, organlara yeterli enerji akışı olamaz. Yeterli enerjiyi alamayan organlar da hastalanır.

Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, taşların hastalıklar üzerindeki etkilerini yazdı
Bioenerji Uzmanı Belgin Dal

Bedenimiz; düşünce, duygu ve inançlarımızın bir aynasıdır. Fiziksel hastalık, duygusal bir travma ya da kazalar gibi oluşan sorunlar da; düşüncelerimizin, duygularımızın veya inançlarımızın değişmesi ya da düzeltilmesi gerektiğini gösteren mesajlardır.

NEGATİF ENERJİ ALANI HASTALIĞA ZEMİN HAZIRLIYOR

Tabi ki, hepimiz olumsuz düşünce ve duygulara sahibizdir. Bununla birlikte her olumsuz düşünce ve duygu da hastalık üretmez. Hastalığa zemin hazırlayan bu olumsuz düşünce ve duyguların oluşturduğu negatif enerji alanının egemen olması gerekir. Dolayısıyla, kişinin bu gibi durumlara takılarak enerjisini harcaması, bedenin güç kaybetmesine, kişinin özgüveninin azalmasına sebep olur. Bu da sağlığını korumasını zorlaştırır. Kendimizin olumlu, olumsuz yanlarını olduğu gibi kabullenmek, olayların gelişmesindeki etkimizi görmek, hastalığa davetiye çıkaran düşünce ve duygulara hakim olmamızı sağlar ki; bu da mevcut sorunların büyük bir kısmının çözümlenmesi demektir.

Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, taşların hastalıklar üzerindeki etkilerini yazdı
Zümrüt taşı

TAŞLAR, YAŞAMIMIZDA HASTALIKLARI AŞMAMIZDA BÜYÜK DESTEKLEYİCİDİR

Bu çözülmelerin aracılarından bir tanesi de şifalı taşlardır. Mineral taşıyan geçmişte zehirli böcek sokmalarında zümrüt taşının toz haline getirilerek ilaç yapıldığı gibi. Günümüzde de kehribarın kanı sulandırdığı ve süt dişi çıkaran çocuklarda kullanıldığı, Bir kanser hastasının selenyum minerali taşıyan bir selenit taşı kullanarak destek aldığı gibi taşlar yaşamımızda hastalıkları aşmamızda büyük bir destekleyicidir.

Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, taşların hastalıklar üzerindeki etkilerini yazdı
Selenit taşı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Avrupa Birliği'nin sığınmacılarla ilgili skandal açıklaması sonrası Türkiye resti çekti Haber
Avrupa Birliği'nin sığınmacılarla ilgili skandal açıklaması sonrası Türkiye resti çekti
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi Haber
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi Haber
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı Haber
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
İzmir'de cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalındı, inceleme başlatıldı Haber
İzmir'de cami hoparlörlerinden "Çav Bella" çalındı, inceleme başlatıldı
Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali Haber
Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için 'HES kodu' uygulaması başladı
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için ''HES kodu'' uygulaması başladı
Bir ihbar üzerine olay yerine giden ekipler, erkek cansız bedeni buldu
Bir ihbar üzerine olay yerine giden ekipler, erkek cansız bedeni buldu
Hamile eşi için erik toplayan baba adayı, 100 lira para ile tarla sahibine not bırakarak helallik istedi
Hamile eşi için erik toplayan baba adayı, 100 lira para ile tarla sahibine not bırakarak helallik istedi
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir
Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir
Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı
Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerine 4 Haziran'da dış hat seferlerine de 10 Haziran'da başlayacak
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerine 4 Haziran'da dış hat seferlerine de 10 Haziran'da başlayacak
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
ABD'de karpuzdan maske takan 2 hırsız büfeyi soydu
ABD'de karpuzdan maske takan 2 hırsız büfeyi soydu
Türkiye'de koronavirüsün bulaşma hızı 1,56'dan 0,72'ye geriledi
Türkiye'de koronavirüsün bulaşma hızı 1,56'dan 0,72'ye geriledi
Sezonun ilk buğdayı 1 lira 73 kuruştan alıcı buldu
Sezonun ilk buğdayı 1 lira 73 kuruştan alıcı buldu
Kasımpaşa'da koronavirüse yakalanan 2 oyuncu da dahil olmak üzere yeni testlerin sonuçları negatif çıktı
Kasımpaşa'da koronavirüse yakalanan 2 oyuncu da dahil olmak üzere yeni testlerin sonuçları negatif çıktı
Bipolar hastası kadın tartıştığı yengesini bıçaklayarak öldürdü, oğlunu yaraladı
Bipolar hastası kadın tartıştığı yengesini bıçaklayarak öldürdü, oğlunu yaraladı
Ali Babacan'dan yeni partiler için 'FETÖ organizasyonu' diyen Bahçeli'ye sert cevap
Ali Babacan'dan yeni partiler için "FETÖ organizasyonu" diyen Bahçeli'ye sert cevap
Son Dakika: TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşmasının tutarı 15 milyar dolara yükseltildi
Son Dakika: TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşmasının tutarı 15 milyar dolara yükseltildi
Besicileri 7 milyon TL dolandıran şahıs tutuklandı
Besicileri 7 milyon TL dolandıran şahıs tutuklandı
Güne yükselişle başlayan gram altın 381,5 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan gram altın 381,5 liradan işlem görüyor
Son Dakika: 65 yaş üstü için getirilen seyahat izni serbestliğinin ayrıntıları belli oldu
Son Dakika: 65 yaş üstü için getirilen seyahat izni serbestliğinin ayrıntıları belli oldu
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Yeni vakalar 6 haftada 100'ün altına düşebilir
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Yeni vakalar 6 haftada 100'ün altına düşebilir
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek
Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek
Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın fazla kiloları dikkat çekti
Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın fazla kiloları dikkat çekti
Chelsea, Liverpool, Manchester United ve Bayern Münih, Kai Havertz'in transferi için yarışa girdi
Chelsea, Liverpool, Manchester United ve Bayern Münih, Kai Havertz'in transferi için yarışa girdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Destici Sırrı Süreyya Önder Mehmet Cahit Turhan
Magazin Hadise Sinan Özen Hazal Kaya Ferzan Özpetek
Spor Ali Koç Lionel Messi Rıza Çalımbay Kenan Sofuoğlu Hikmet Karaman
Daha Fazla Bursa Futbol Twitter 19 Mayıs
Şu an buradasınız: Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, taşların hastalıklar üzerindeki etkilerini yazdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 00:14:26. #1.15#
title