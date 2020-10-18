Yıldırım fırtınası, Marmara'da geceyi gündüze çevirdi
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Yıldırım fırtınası, Marmara'da geceyi gündüze çevirdi

18.10.2020 08:46 | Son Güncelleme: 18.10.2020 11:08
Yıldırım fırtınası, Marmara'da geceyi gündüze çevirdi

Ege ve Marmara Bölgesi'nde etkili olan yağışlı hava dalgasıyla birlikte, yıldırım fırtınası da kendini gösterdi. Bursa'da sabaha karşı etkisini gösteren yoğun yağış ve gök gürültüsü ile çakan şimşeklerin gece karanlığını gündüze çevirdiği anlar, havadan görüntülendi.

Ege Bölgesi'nin kuzeyi ve Marmara Bölgesi'nin güneyi pazar sabahına gök gürültüsü sesleriyle uyandı. Bursa'nın birçok ilçesinde sabah saatlerinde yıldırımlar birbirini kovaladı. Şehrin farklı noktalarına dakikalar içinde onlarca yıldırım düştü.

EGE'DEN MARMARA'YA YILDIRIM HATTI

Sözcü'nün haberine göre, yağışlı hava kütlesinin izlediği hat boyunca yıldırım fırtınası etkili oluyor. İzmir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin bazı ilçelerinde de etkili olan yoğun gök gürültüsü, Yalova, İzmit ve Sakarya'da da gözlemlendi.

Yıldırım fırtınası, Marmara'da geceyi gündüze çevirdi
Yıldırım fırtınası, Marmara'da geceyi gündüze çevirdi

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Bursa'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi
Şimşekler geceyi gündüze çevirdi
Şimşekler geceyi gündüze çevirdi
Bursa'da şimşekler geceyi aydınlattı
Bursa'da şimşekler geceyi aydınlattı
Haber Yorumları (1)
EÜZÜBİLLAHİMİNEŞŞEYTANİRRACİM BİSMİLLAHİRRAHMANİ: KORKAN ALLAH CC ŞANINDAN KORKSUN!İYİKİ BAŞIMIZA GAMBALAK YAĞDIRMIYOR!
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