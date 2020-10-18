Yıldırım fırtınası, Marmara'da geceyi gündüze çevirdi

Ege ve Marmara Bölgesi'nde etkili olan yağışlı hava dalgasıyla birlikte, yıldırım fırtınası da kendini gösterdi. Bursa'da sabaha karşı etkisini gösteren yoğun yağış ve gök gürültüsü ile çakan şimşeklerin gece karanlığını gündüze çevirdiği anlar, havadan görüntülendi.