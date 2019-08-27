27.08.2019 17:04

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Erzurumlular Dernek Başkanı Avni Gözütok ve Kocaeli Taşköprülüler Dernek Başkanı Yasin Sönmez ile yönetimlerini makamında konuk etti. Erzurumluların ve Taşköprülülerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti konuklarına ayrı ayrı ifade eden Başkan Büyükakın, "Birliğimizin ve kardeşliğimiz sahibi olduğumuz Anadolu topraklarında daim olsun. Tarihimize ve ecdadıma sahip çıkan bir milletin ferdi olan bizler bu bilinçle geleceğe güçlü bir şekilde koşuyoruz. Tarih ve kültür bilinciyle hareket ediyor, geçmişimizi istikbalimizin anahtarı olarak görüyoruz. Geçmişimizi unutmadan, unutturmadan yolumuza devam ediyoruz" dedi.

"BİZLER BİN YILLIK BİR GEÇMİŞE SAHİP NECİP BİR MİLLETİZ"

Hemşeri derneklerinin var olan kültürlerin ve değerlerin yaşatılmasında çok önemli olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Büyükakın, "Geçmişimizi toplumumuza ve özellikle gençlerimize unutturmadan çalışmalarınızı yürütmeniz çok önemlidir.Bizler bin yıllık bir geçmişe sahip necip bir milletiz. Bir yüzümüz her daim o geçmişte olacak ve bir yüzümüzde gelecekte olacak. Şunu unutmamak gerekir ki bizler binlerce yıllık şanlı bir tarihe sahibiz" ifadelerini kullandı.

"ŞEHİT VE GAZİLERİMİZİ MİNNETLE ANIYORUM"

Erzurumlular ve Taşköprülülerin ziyaretleri nedeniyle bir kez daha "Anadolu'nun kapılarını Malazgirt'te açarak bu güzel vatanı bizlere miras bırakan Sultan Alparslan başta olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi minnetle anıyorum" diyen Başkan Büyükakın, "Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü ülkemizde çok etkin bir şekilde kutlanıyor. Bir kez daha Sultan Alparslan'ın "Size öyle bir vatan aldım ki, ebediyen sizin olacaktır" sözünü de hatırlatmak istiyorum" açıklamasını yaptı.

KONUKLARIYLA İSTİŞARE GERÇEKLEŞTİRDİ

Kocaeli Erzurumlular Derneği Başkanı Avni Gözütok ise birliktelikte, "Kocaeli'ne Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmeniz bizleri onurlandırmıştır. Biz sizi yakinen takip ediyoruz. Şahsınızda ve kişiliğinizden memnun olduk. Bu kente artı değer katacağınıza da inanıyoruz. Erzurumlular olarak bize düşen görevlere de hazırız" ifadeleri sarf etti. Kocaeli Taşköprülüler Dernek Başkanı Yasin Sönmez ise, "Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmenizden dolayı sizi canı gönülden tebrik ediyoruz. Kentimize büyük hizmetler yapacağınıza da inanıyoruz" diye konuştu. Birliktelikler yapılan istişarelerin ardından sona erdi.

Kaynak: Bültenler