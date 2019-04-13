Binlerce Pakistanlı'dan Christchurch Mesajı: İslam 'Barış'tır

15 Mart 2019'da Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrindeki Nur Camii ve Linwood İslam Merkezine düzenlenen ve 50 kişinin hayatını kaybettiği katliam sonrası binlerce Pakistanlı bir araya gelerek Nur Camii'nin ve İslam Barış'tır yazısının koreografisini oluşturdu.

Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Shorkot kentinde Shrine of Hadrat Sultan Bahoo camii bahçesinde düzenlenen anma etkinliğine ülkenin her noktasından binlerce insan katıldı. İnsanlar Nur Camii siluetini ardından "İslam 'Barış'tır" koreografisini oluşturdu.

Koreografinin düzenlendiği alanda saldırıda hayatını kaybedenlerin fotoğrafları da yer aldı.

Kaynak: DHA