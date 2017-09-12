Binlerce Katalan Bağımsızlık İçin Yürüdü

- Binlerce Katalan bağımsızlık için yürüdü



BARSELONA - Katalonya Ulusal Bağımsızlık Günü'nde bir araya gelen binlerce Katalan, bağımsızlık referandumuna destek yürüyüşü yaptı.

1 Ekim'de yapılması planlanan bağımsızlık referandumu öncesi Katalonya Ulusal Bağımsızlık Günü'nde binlerce Katalan Barselona sokaklarına çıktı. Katalonya'da Barselona ve diğer kentlerde binlerce kişi Katalonya bağımsızlığı için yürüdü. Yürüyüşün referandum öncesi bir güç gösterisi olduğu belirtiliyor.

1714'de İspanya'nın Veraset Savaşı sırasında Barselona'nın bağımsızlığı kaybetmesi nedeniyle Katalonya'da her yıl 11 Eylül'de anma günü düzenleniyor.

İspanya'ya bağlı İber Yarımadası'nın kuzeydoğusunda yer alan Katalonya Özerk Yönetiminin Başkanı Charles Puigdemont, haziran ayında 1 Ekim'de bağımsızlık için referanduma gideceklerini açıklamıştı. İspanya Başbakan Yardımcısı Soraya Sarenz ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu referandum gerçekleşmeyecek" demişti.