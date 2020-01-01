Binlerce Hollandalı yeni yıl geleneği için soğuk denize girdi
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Binlerce Hollandalı yeni yıl geleneği için soğuk denize girdi

Binlerce Hollandalı, yeni yıl geleneğini yaşatmak için Scheveningen'den Kuzey Denizi’ne girdi.

01.01.2020 16:07 | Son Güncelleme: 01.01.2020 16:07
Binlerce Hollandalı yeni yıl geleneği için soğuk denize girdi

Binlerce Hollandalı her yıl olduğu gibi 2020 yılına girerken de kenti yakınlarındaki Scheveningen sahilinde 'ne girdi.


Hollandalılar tarafından yoğun ilgi gösterilen yeni yıl geleneğine katılanların eğlenceli görüntüleri kameralara yansıdı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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