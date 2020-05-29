Binlerce Bursalı Tarihi Ulucami'de günler sonraki ilk Cuma namazında buluştu Binlerce Bursalı Tarihi Ulucami'de günler sonraki ilk Cuma namazında buluştu İslamiyetin 5.kutsal mekanı olarak bilinen 621 yaşındaki tarihi Ulucami ve Hanlar Bölgesi'nin bahçesinde binlerce kişi sosyal mesafeye uyarak 74 gün sonra ilk cuma namazını cemaatle kıldı O anlar havadan...

Binlerce Bursalı Tarihi Ulucami'de günler sonraki ilk Cuma namazında buluştu

İslamiyetin 5.kutsal mekanı olarak bilinen 621 yaşındaki tarihi Ulucami ve Hanlar Bölgesi'nin bahçesinde binlerce kişi sosyal mesafeye uyarak 74 gün sonra ilk cuma namazını cemaatle kıldı

O anlar havadan kaydedildi

BURSA - İslamiyetin 5.önemli mabedi olarak bilinen Tarihi Bursa Ulucami'nin bahçesinde 74 gün aradan sonra cemaatle cuma namazı kılınmanın coşkusu yaşandı. Binlerce Bursalı Ulucami ve yanıbaşındaki Orhan Cami'nin avlusu ile hanlar ve çarşı bölgesinin avlusunu doldurdu. O anlar ise havadan görüntülendi.

Korona virüsünden dolayı 74 gündür cemaate kapalı olan camilerin bugün avlularında Cuma namazı kılındı. Bursa Ulucami avlusunda ve Orhan Parkı ile hanlar çevresinde binlerce kişi Cuma namazı İl Müftüsü İzani Turan tarafından kıldırıldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alınan ve Türkiye'de de hissedilen korona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında camilerde cemaatle namaz kılınmasına ara verilmişti. 74 günün ardından Bursa tarihi Ulucami başta olmak üzere yüzlerce cami avlusunda Cuma namazı cemaatle kılındı. Herkesin kendi seccadesini getirdiği namazda sosyal mesafe kurallarına dikkat edilirken, cemaatin maskeli olduğu gözlemlendi. Tarihi Ulucami de uzun bir aranın sonunda kılınan Cuma namazı da havadan görüntülendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri de cemaate maske ve tek kullanımlık seccade dağıttı.

Binlerce kişi namazın sonunda İl Müftüsü İzani Turan'ın yaptırdığı duaya hep bir ağızdan amin diyerek dağıldı.

Kaynak: İHA