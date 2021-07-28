Bingöl Valisi Ekinci'den 4,3 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama Açıklaması
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Bingöl Valisi Ekinci'den 4,3 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama Açıklaması

Bingöl Valisi Ekinci'den 4,3 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Kiğı ilçesinde yaşanan 4,3 büyüklüğündeki depreme ilişkin, şu an için kendilerine ulaşan olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Kiğı ilçesinde yaşanan 4,3 büyüklüğündeki depreme ilişkin, şu an için kendilerine ulaşan olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

Vali Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saat 15.27'de Kiğı ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini hatırlatarak, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

"Şu an itibarıyla bizlere ulaşan bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Allah ülkemizi ve milletimizi korusun." diyen Ekinci, ekiplerin gerekli kontrolleri ve tespitleri sürdürdüğünü belirtti.

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Bingöl Valisi Ekinci'den 4,3 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem
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