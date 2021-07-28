Bingöl Valisi Ekinci'den 4,3 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama Açıklaması

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Kiğı ilçesinde yaşanan 4,3 büyüklüğündeki depreme ilişkin, şu an için kendilerine ulaşan olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.