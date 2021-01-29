BİNGÖL- "Sütaş Bingöl Etki Analizi Tanıtım Toplantısı" yapıldı
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BİNGÖL- "Sütaş Bingöl Etki Analizi Tanıtım Toplantısı" yapıldı

29.01.2021 20:58 | Son Güncelleme: 29.01.2021 21:03

Sütaş yönetim kurulu başkanı Muharrem Yılmaz'ın konuşması Bölgesel kalkınma uzmanı Kamil Taşçı'nın konuşması Bingöl Milletvekili Fevzi Berdibek'in konuşması TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz'ın konuşması "Sütaş Bingöl Etki Analizi Tanıtım Toplantısı" yapıldıBİNGÖL(AA)-...

Sütaş yönetim kurulu başkanı Muharrem Yılmaz'ın konuşması

Bölgesel kalkınma uzmanı Kamil Taşçı'nın konuşması

Bingöl Milletvekili Fevzi Berdibek'in konuşması

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz'ın konuşması "Sütaş Bingöl Etki Analizi Tanıtım Toplantısı" yapıldı

BİNGÖL(AA)- "Sütaş Bingöl Etki Analizi Tanıtım Toplantısı"Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank veTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımlarıyla Bingöl'de yapıldı.

BİNGÖL- 'Sütaş Bingöl Etki Analizi Tanıtım Toplantısı' yapıldı
BİNGÖL- 'Sütaş Bingöl Etki Analizi Tanıtım Toplantısı' yapıldı
BİNGÖL- 'Sütaş Bingöl Etki Analizi Tanıtım Toplantısı' yapıldı
BİNGÖL- 'Sütaş Bingöl Etki Analizi Tanıtım Toplantısı' yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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