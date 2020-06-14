Bingöl Karlıova'da meydana gelen 5,8'lik deprem sonrası artçılar devam ediyor Bingöl Karlıova'da Kandilli verilerine göre 17.24'te meydana gelen 5,8'lik depremin ardından 4,6 ve 4,7'lik iki büyük artçı ile şiddeti küçük artçı depremler de meydana geldi.

Türkiye'nin doğusu akşam üzeri meydana gelen depremle sallandı. Bingöl Karlıova'da Kandilli Rasathanesi'nin veirlerine göre 17.24'te meydana gelen 5,8'lik depremin ardından 18.09'a kadar 8 artçı sarsıntı daha meydana geldi. 4,6 VE 4,7 BÜYÜKLÜĞÜNDE İKİ DEPREM 5,8'lik depremin ardından 17.34'te 4,6 ve 18.09'da büyüklüğü 4,7 olan iki büyük artçının yanında 2,8'den 3,2'ye kadar farklı büyüklükte toplam 8 artçı daha meydana geldi.