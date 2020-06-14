Son Dakika: Bingöl'deki deprem sonrası Bakan Soylu'dan ilk açıklama: Bir korucumuz göçük altında Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bingöl Karlıova'da meydana gelen 5.7'lik deprem sonrası bir nöbet kulesinin yıkılması sonucu bir güvenlik korucusunun göçük altında kaldığını açıkladı.

Saat 17.24'te merkez üssü Bingöl Karlıova olan 5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonucu Karlıova-Kaynarpınar'da jandarmaya ait bir nöbet kulesi yıkıldı.

BİR KORUCU GÖÇÜK ALTINDA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada olayla ilgili şunları söyledi: "Bingöl-Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğünde depremde Valimizden aldığımız ilk bilgiye göre Karlıova-Kaynarpınar J.Krk.K.lığı nöbet kulesi yıkılmış, 1 Güvenlik Korucumuz göçük altında kalmış, 2'si de hafif şekilde yaralanmıştır. Köylerimizde tarama devam etmektedir."