Bingöl'deki deprem Erzurum'da da şiddetli şekilde hissedildi! Vatandaşlar sokağa döküldü Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem Erzurum'da da şiddetli bir şekilde hissedildi. Depremin ardından Erzurumlular kendilerini sokağa attı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre; Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 17.24'te 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi. 5.9 şiddetindeki deprem, Diyarbakır, Erzurum, Tunceli, Muş ve Malatya başta olmak üzere çevredeki birçok ilden hissedildi.

VATANDAŞLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Bingöl'de meydana gelen deprem Erzurum'da da şiddetli bir şekilde hissedildi. Depremin ardından Erzurumlular kendilerini sokağa attı. Erzurum Valiliği İl Kriz Merkezi depremin şiddeti ve hasar tespitiyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Deprem ilçelerden de hissedildi.

Kaynak: İHA