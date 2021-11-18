Bingöl'de park halindeki tıra çarpan araç sürücüsü ağır yaralandı
AA / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel
Bingöl'de park halindeki tıra çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı.
BİNGÖL (AA) - Bingöl'de park halindeki tıra çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı.
Cemil Aydın (23) yönetimindeki 38 JY 161 plakalı hafif ticari araç, Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi Fakülte Caddesi'nde park halindeki 12 AS 101 plakalı tıra çarptı.
Kazada sürücü Cemil Aydın, yaralandı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan Cemil Aydın'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
AA / Rıdvan Korkulutaş - Son Dakika Haberleri
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