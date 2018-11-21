Bingöl'de "Mevlid-i Nebi" Etkinliği

Bingöl'de "Mevlid-i Nebi" haftası dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Bingöl Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan İl Müftüsü Muharrem Genç, "Efendimiz, bir namaz, bir oruç, bir hac toplumu oluşturmak istemiyordu. Bunun yanında efendimiz büyük medeniyet kurmak istiyordu ve o yüzden gençlere her zaman değer veriyordu." dedi.

Programa, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Belediye Başkan Vekili Halim Sügü de katıldı.