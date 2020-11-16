Bingöl'de Kovid-19 nedeniyle bir köy karantinaya alındı
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Bingöl'de Kovid-19 nedeniyle bir köy karantinaya alındı

16.11.2020 19:11 | Son Güncelleme: 16.11.2020 19:14
Bingöl'de Kovid-19 nedeniyle bir köy karantinaya alındı

Bingöl'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Bingöl'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yedisu ilçesine bağlı Eskibalta köyünde pozitif vakalar ve bu vakalarla temaslı kişiler olduğu tespit edildi.

Köyün, İl Hıfzıssıhha Kurulunca karantina altına alınmasına karar verildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve köylerimizin sosyal izolasyona geçmelerini sağlamak için İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca Yedisu ilçesi Eskibalta köyü 16 Kasım 2020 itibariyle 14 gün süre ile karantinaya alınarak köye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Dere

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