Bingöl'de koronavirüs ile mücadelede ramazan ayı tedbirleri toplantısı yapıldı
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Kadir Ekinci, Bingöl, Güncel, Haber

Bingöl'de koronavirüs ile mücadelede ramazan ayı tedbirleri toplantısı yapıldı

Bingöl'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ramazan ayında alınacak tedbirler açıklandı.

22.04.2020 16:04 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:20
Bingöl'de koronavirüs ile mücadelede ramazan ayı tedbirleri toplantısı yapıldı

Bingöl'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ramazan ayında alınacak tedbirler açıklandı.

Vali Kadir Ekinci başkanlığında, İl Özel İdaresi Salonunda "koronavirüs ile mücadelede ramazan ayı tedbirleri toplantısı" gerçekleştirildi.

Vali Ekinci'nin yanı sıra Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Vali Yardımcısı Ali İhsan Başak, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Abdurrahman Başbuğ, İl Ticaret Müdürü Abdulvahab Tanık, İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Gündoğdu, İl Tarım ve Orman Müdürü Burhan Bahadır, ESOB Başkanı Ali Bayram, Esnaf Odası Başkanı Yılmaz Çapak ve kentte faaliyet yürüten unlu mamul işletme temsilcilerinin katıldığı toplantıda, İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında alınacak tedbirler görüşüldü.

Buna göre, iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek, türbe ziyaretleri kısıtlanacak, ramazan davulcularının hizmetlerinin karşılığı yerel yönetimlerce karşılanacak, pide satışları iftardan 2 saat önce sona erecek, iftar saatinin en az 3 saat öncesinden toplu taşımada kullanılan araç ve sefer sayısı arttırılacak, mezarlık ziyaretleri kontrollü olacak ve ramazan fırsatçılarına yönelik denetimler artırılacak.

Alınan kararlara uymayan iş yerleri ve vatandaşlara idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre gerekli adli işlemlerin başlatılacak.

Kaynak: AA

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