Bingöl'de kar yağışı kente beyaza bürüdü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bingöl'de kar yağışı kente beyaza bürüdü

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi - Haberler | Güncel

Bingöl'de kar yağışı kente beyaza bürüdüBİNGÖL Bingöl'de etkisini gösteren kar yağışı nedeni ile kent beyaza büründü.

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de kar yağışı kente beyaza bürüdü

BİNGÖL Bingöl'de etkisini gösteren kar yağışı nedeni ile kent beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından Bingöl'de kar yağışı etkili oldu. Şehir merkezi dakikalar içinde beyaza bürünürken, kar kalınlığı yer yer 5 santimetreyi aştı. Kar yağışına hazırlık yakalananlar olurken, bazı sürücüler de trafikte zor anlar yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıda şu ifadeler kullanıldı: "Doğu Anadolu'nun batısında beklenen yağışların Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yoğun kar yağışı, Erzincan çevrelerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile yüksek kesimlerinde çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Bingöl'de kar yağışı kente beyaza bürüdü

Bingöl'de kar yağışı kente beyaza bürüdü

Bingöl'de kar yağışı kente beyaza bürüdü

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi - Son Dakika Haberleri

Meteoroloji, Bingöl, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title