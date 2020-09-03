Bingöl'de kadınlar, sabunu sanata dönüştürüyor
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Bingöl'de kadınlar, sabunu sanata dönüştürüyor

Bingöl'de kadınlar, sabunu sanata dönüştürüyorBİNGÖL'ün Genç ilçesinde, Aile Destek Merkezi (ADEM) bünyesinde kadınlar için doğal sabun yapımı kursu açıldı.

03.09.2020 09:24 | Son Güncelleme: 03.09.2020 09:30

Bingöl'de kadınlar, sabunu sanata dönüştürüyor

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, Aile Destek Merkezi (ADEM) bünyesinde kadınlar için doğal sabun yapımı kursu açıldı. Sabunu çeşitli aşamalardan geçirerek, el becerileriyle şekillendiren kadınların ürettiği ürünler, büyük ilgi gördü. ADEM Koordinatörü Merve Nur Dağ, kursta 12 kadının yer aldığını belirterek, "Kadınların aktifleşmesini, sosyalleşmesini sağlamak ve istihdam alanı yaratmak amacıyla kursumuzu kurduk" dedi.

Genç Kaymakamlığı bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca ADEM'de kadınlara yönelik doğal sabun yapımı kursu kursu açıldı. Kursta yer alan kadınların sabunla yaptıkları ürünler büyük ilgi gördü. Açılan kursla kadınlara hem sosyal hem de ekonomik alanda önemli kazanımlar sağladıklarını söyleyen ADEM Koordinatörü Merve Nur Dağ, kursta 12 kadının yer aldığını belirtti. Dağ, "Amacımız kadınların aktifleşmesini, sosyalleşmesini sağlamaktır. Kadınlara aynı zamanda istihdam alanı da oluşturuyoruz. Şu an için sabun kursu açtık. İlerleyen zamanlarda farklı kurslarımız açılacak. Pandemi sürecinden dolayı şu anda öğrenci kapasitemiz çok sınırlıdır. Pandemi sürecini atlatırsak inşallah farklı alanlarda duyurularımız olacaktır. Buradaki malzemeler tamamen vakıf destekli aldığımız kendi projemiz olup kursiyerlerimiz hiçbir şekilde kendi bütçelerinden harcama yapmıyor. Bizler ise pazarlama alanında onlara yardımcı olacağız. Satışlardan elde edilen gelirler tamamen kursiyerlerimize ait olacaktır" dedi.

Kurs eğitmeni Filiz Göral, kadınların sabundan ürettiği ürünlere talep olduğunu dile getirerek, "Doğal el yapımı sabun üretiminin ham maddesi olan sabunu rendeleyerek işe başlıyoruz. Daha sonra rendelediğimiz sabunun içerisine gıda boyası katıyoruz. Hamur haline getirdiğimiz sabunları merdane ile keserek çeşitli şekiller veriyoruz. Ardından birleştirme işlemini yaparak çeşitli ebatlarda paketliyoruz. Kursiyerlerimizle birlikte hazırladığımız sabunlar oldukça beğeniliyor" diye konuştu.

Bingöl'de kadınlar, sabunu sanata dönüştürüyor

Kaynak: DHA

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