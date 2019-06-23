- Bingöl'de heyelan: İki ev boşaltıldı

BİNGÖL - Bingöl'de bir mezrada meydana gelen heyelan nedeniyle 2 ev boşaltıldı. Heyelanda ev ve bahçelerde yarıklar oluştu.

Heyelan, Solhan İlçesine 30 Kilometre uzaklıkta bulunan Yenibaşak köyü Barbara mezrasında meydana geldi. Yaklaşık 200 nüfuslu mezrada gelen heyelan nedeniyle bahçe ve evlerde yarıklar oluşurken, 2 ev yıkılma riskine karşı boşaltıldı.

Heyelanın henüz neden kaynaklandığını bilmediğini aktaran köy sakinleri, olası facianın önüne geçilmesi için ilgili kurumların çalışma başlatmasını talep etti.

Öte yandan meydana gelen heyelandan dolayı evlerini boşaltan Adil ve Bahri Çeliker, durumu ilçe Kaymakamlığı ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne bildirerek, mağduriyetlerinin giderilmesini talep ettiği öğrenildi.

Ekiplerin bölgede çalışma yapacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA