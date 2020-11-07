Bingöl'de Hesarek Kayak Merkezi'nde yamaç paraşütü etkinliği yapıldı
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Bingöl'de Hesarek Kayak Merkezi'nde yamaç paraşütü etkinliği yapıldı

07.11.2020 13:55 | Son Güncelleme: 07.11.2020 14:09
Bingöl'de Hesarek Kayak Merkezi'nde yamaç paraşütü etkinliği yapıldı

Bingöl'de kış turizmi açısından önemli potansiyele sahip Hesarek Kayak Merkezi'nde yamaç paraşütü heyecanı yaşandı.

Bingöl'de kış turizmi açısından önemli potansiyele sahip Hesarek Kayak Merkezi'nde yamaç paraşütü heyecanı yaşandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, Hesarek Kayak Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, 32 yamaç paraşütü pilotu katıldı. 2 bin 500 rakımlı Hesarek Dağı eteklerinden havalanan paraşütçüler, Türk bayrağı açtı.

İl Müdürü Mahmut Danayiyen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bingöl'de dört mevsim spor yapılabildiğini göstermek ve kayak merkezini tanıtmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Etkinliğe Mardin, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Siirt, Batman ve Bingöl'den pilotların katıldığını anlatan Danayiyen, Hesarek Kayak Merkezi'nin bölgenin en önemli kayak merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

"Hem kayak tesisimizin tanıtımını yapmak hem de her mevsim sporun her alanda yapılabileceğini göstermek için bu etkinliği yaptık. Sadece yamaç paraşütü değil diğer doğa sporlarını da canlandırmak için bu tür faaliyetlerimiz devam edecektir." diyen Danayiyen, uçuşların yarın da süreceğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Çelik

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