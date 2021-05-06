Bingöl'de foseptikte parçalanmış ceset bulundu
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Bingöl'de foseptikte parçalanmış ceset bulundu

Bingöl'de foseptikte parçalanmış ceset bulundu
Demirören Haber Ajansı / Serkan BİNGÖL - Haberler | Güncel

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, foseptikte parçalanmış erkek cesedi bulundu.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, foseptikte parçalanmış erkek cesedi bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Sakaören köyünde meydana geldi. Köylüler, lağım çukurundan gelen kötü koku üzerine jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yaptıkları aramada foseptike parçalanmış erkek cesedi buldu. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerince çukurdan çıkarılan ceset parçaları otopsi yapılmak üzere, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serkan BİNGÖL

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