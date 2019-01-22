- Bingöl'de AK Partili 100 kişi MHP'ye geçti

BİNGÖL - Bingöl'ün Ilıcalar Beldesinde, AK Partili belediye başkan aday adayı Eşref Varol ve encümenlerinde bulunduğu 100 kişi istifa ederek MHP'ye geçti.

Bingöl'ün merkeze Bağlı Ilıcalar Beldesi'nde AK Parti üyesi 100 kişinin istifa ederek, MHP'ye geçtiği bildirildi.AK Parti'den istifa edenler arasında belediye başkan aday adayı olan Eşref Varol, Belde Teşkilat Başkanı Sait Varol, belediye meclis üyeleri Mahmut Varolgüneş, Mahmut Kaymazalp ve Ziya Varol'unda bulunduğu belirtildi.MHP'ye geçen Eşref Varol'un ayrıca Ilıcalar Beldesi MHP Belediye Başkan adayı olduğu ileri sürüldü.

AK Parti'den, MHP'ye geçişlerle ilgili basın açıklaması yapan MHP Bingöl İl Başkanı Nurettin Varol, istifaların bireysel olduğunu söyledi.

Partileri için çok mutlu bir geçiş olduğuna değinen İl Başkanı Varol," Ilıcalar Belde Başkanı Sait Varol, Belediye Meclis Üyesi Mahmut Varolgüneş, Belediye Meclis Üyesi Mahmut Kaymazalp ve yine Belediye Meclis Üyesi Ziya Varol partimize katılım sağlamışlardır. Bugünden itibaren MHP'nin başarısı için çalışacaklardır. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifalar olacaktır. Bireyler olarak istifa dilekçelerini sunacaklardır. Beklentimiz 300'e yakın bir istifa olması. Arkadaşlarımız geçiş yaptıktan sonra bu güçle Ilıcalar Beldesi'ni kazanacağız. Bu güç Bingöl Belediye başkanlığı içinde bir kuvvet olacak bizlere. İstifanın sebebi bireyler, kendi takdirleridir. Sebebini bilemiyoruz, arkadaşlarımız MHP'de siyaset yapmak istiyorlar. Şeref vermişlerdir"ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA