Son dakika haberi! Bingöl'de terörün finans kaynağına darbe: 353 kilo uyuşturucu, 113 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi
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Son dakika haberi! Bingöl'de terörün finans kaynağına darbe: 353 kilo uyuşturucu, 113 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Bingöl'de terörün finans kaynağına darbe: 353 kilo uyuşturucu, 113 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından icra edilen uyuşturucu operasyonunda 7 farklı noktada 276 kilo esrar, 77 kilo skunk maddesi ve 113 bin 200 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Bingöl'de terörün finans kaynağına darbe: 353 kilo uyuşturucu, 113 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi

BİNGÖL - Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından icra edilen uyuşturucu operasyonunda 7 farklı noktada 276 kilo esrar, 77 kilo skunk maddesi ve 113 bin 200 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yürütülen istihbari ve teknik çalışmalar neticesinde Genç ilçesi kırsalında şüpheli şahıslar tarafından yüklü miktarda yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı ve kenevir tarlalarından esrar elde edilerek piyasaya sürüleceğine dair bilgi elde edildiği belirtildi. Açıklamada, "25 Ağustos 2021'de Genç ilçesi kırsalında icra edilen operasyonda 7 farklı noktada 276 kilogram kubar esrar maddesi, 77 Kg Skunk Esrar Maddesi, 113 bin 200 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle kent genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ile mücadeleye aralıksız olarak devam edeceği vurgulandı.

Son dakika haberi! Bingöl'de terörün finans kaynağına darbe: 353 kilo uyuşturucu, 113 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi
Son dakika haberi! Bingöl'de terörün finans kaynağına darbe: 353 kilo uyuşturucu, 113 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi
Son dakika haberi! Bingöl'de terörün finans kaynağına darbe: 353 kilo uyuşturucu, 113 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi
Son dakika haberi! Bingöl'de terörün finans kaynağına darbe: 353 kilo uyuşturucu, 113 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi
Son dakika haberi! Bingöl'de terörün finans kaynağına darbe: 353 kilo uyuşturucu, 113 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi
Son dakika haberi! Bingöl'de terörün finans kaynağına darbe: 353 kilo uyuşturucu, 113 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi
Son dakika haberi! Bingöl'de terörün finans kaynağına darbe: 353 kilo uyuşturucu, 113 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi
Son dakika haberi! Bingöl'de terörün finans kaynağına darbe: 353 kilo uyuşturucu, 113 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi

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Son dakika haberi! Bingöl'de terörün finans kaynağına darbe: 353 kilo uyuşturucu, 113 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi - Haberler
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