Bingöl'de 205 kilogram skunk ve 1662 kök kenevir ele geçirildi - Haberler
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Bingöl'de 205 kilogram skunk ve 1662 kök kenevir ele geçirildi

AA / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel
Bingöl'de 205 kilogram skunk ve 1662 kök kenevir ele geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda 205 kilogram skunk ve 1662 kök kenevir ele geçirildi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda 205 kilogram skunk ve 1662 kök kenevir ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat ve teknik çalışmalar neticesinde, ilçe kırsalında yüklü miktarda yasa dışı kenevir ekildiği ve esrar elde edilerek piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı.

Söz konusu bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, 15 noktada kurutulmaya bırakılmış 205 kilogram skunk, 1662 kök kenevir ve 11 kilo 700 gram kubar esrar ele geçirdi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bingöl'de 205 kilogram skunk ve 1662 kök kenevir ele geçirildi

Bingöl'de 205 kilogram skunk ve 1662 kök kenevir ele geçirildi

Bingöl'de 205 kilogram skunk ve 1662 kök kenevir ele geçirildi

AA / Rıdvan Korkulutaş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bingöl'de 205 kilogram skunk ve 1662 kök kenevir ele geçirildi - Haberler
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